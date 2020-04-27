Ситуацию с лесными пожарами в МЧС назвали критической

Глава МЧС Евгений Зиничев ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке назвал критической. По его словам, на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в десять раз превысила прошлогодние показатели, в Забайкалье — в три раза, в Приамурье — в полтора, передает «Интерфакс».

На Дальний Восток приходится более 86% пройденной огнем площади, еще 12,5% на Сибирь и 0,7% на Урал. С начала года на территории страны зафиксировано 3 488 очагов природных пожаров на общей площади более 475 тыс. га, заявил глава МЧС.

Палы сухой травы он назвал основной причиной пожаров и предложил ужесточить ответственность поджигателей за крупные лесные пожары, а также привлечь МВД и Росгвардию к поиску подозреваемых.