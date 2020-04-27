Бурятия ужесточает карантинный режим после сокрытия врачами симптомов коронавируса

В Бурятии усилены меры по борьбе с коронавирусом, после того как врачи одной из больниц Улан-Удэ скрывали признаки заражения, сообщают в правительстве региона. С 28 апреля приостанавливается работа торгующих телефонами и планшетами организаций (за исключением точек продажи услуг связи). В Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района «как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением инфекции», временно не будут работать парикмахерские и организации розничной и оптовой торговли, реализующие строительные и отделочные материалы.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил во время собрания оперштаба по борьбе с коронавирусом, что ужесточение связано со вспышкой, произошедшей в одной из больниц Улан-Удэ. Цыденов отмечает, что медработники скрывали у себя признаки ОРВИ, принимали лекарства и полоскали горло мирамистином, что сказывалось на результатах тестов. Сокрытие, по словам главы Бурятии, привело к новой вспышке. Прежние очаги удавалось локализовать, и касались они в основном приезжих, поэтому власти региона намеревались ослабить меры предосторожности.

«Там одна медсестра заразила мужа, муж водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг весь район. Нам нужно там проводить серьезные мероприятия по локализации, выявлению и недопущению разрастания. Такой нам подарочек подкинули коллеги, профессиональные, образованные медицинские работники», — говорит Цыденов.