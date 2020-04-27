Врачи НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге просят не перепрофилировать учреждение для больных COVID-19

Пациенты и врачи екатеринбургского ФГБУ НИИ Охраны материнства и младенчества собирают подписи против переоборудования медучреждения для лечения больных с коронавирусом под петицией правительству и минзраву РФ на Change.org.

НИИ ОММ, согласно распоряжению правительства, должно быть подготовлено для размещения пациентов с COVID-19 к 1 мая.

Авторы петиции отмечают, что в учреждении «спасают жизни младенцам и их мамам» и «проводят сложнейшие операции, некоторые из них не делают больше нигде в России», в том числе уникальные операции на плоде.

В институте находятся 182 женщины из разных регионов, многие из которых должны родить в ближайшее время. В неонатальных отделениях лежат 95 детей, 16 из которых в реанимации новорожденных.

При этом комплекс НИИ, по мнению авторов петиции, не подходит для оказания помощи пациентам с особо опасными инфекциями, так как расположен в центре Екатеринбурга без санитарно-защитных зон с одним въездом. Невозможно будет организовать санитарную обработку транспорта и разделить потоки. А в здании не предусмотрено приточно-вытяжная вентиляция с отрицательным давлением, необходимая в случае с инфекционными отделениями.

«В медучреждении нет достаточного количества техники, например, аппаратов ИВЛ для взрослых, для оказания помощи тяжелым больным с коронавирусом. Нет рабочего аппарата КТ, отсутствует бронхоскоп, недостаточное количество пульсоксиметров, банок Боброва, аспираторов», — говорится в петиции. Также отмечается, что сотрудники института не обеспечены средствами индивидуальной защиты в должном количестве.