Губернаторам рекомендовано организовать кризисные центры для жертв домашнего насилия

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений, возглавляемая главой МВД Владимиром Колокольцевым рекомендовала регионам меры по профилактике домашнего насилия. В частности, главам субъектов рекомендуется до 1 июня разместить на официальных сайтах регионов актуальную информацию о «телефонах доверия» и действующих кризисных центров помощи по вопросам бытового насилия. Также необходимо проработать вопрос создания этих центров.

Руководителям региональных управлений МВД рекомендуется обеспечить возбуждение уголовных дел при повторном нанесении побоев даже при отсутствии заявления потерпевшей стороны.

«В силу ч. 4 ст. 20 УПК РФ публичное преследование по уголовным делам частного обвинения возможно в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно защищать свои права (в силу зависимого или беспомощного состояния, а также по «иным причинам»). Но на практике дела, в которых потерпевшими были совершеннолетние женщины без понятной властям уязвимости, например, инвалидности, в публичном порядке никогда не возбуждались. Мы считаем, что дела о насилии в семье должны возбуждаться и расследоваться исключительно в публичном порядке. А с потерпевших должно быть снято бремя выполнения функций обвинителя в уголовном процессе: сбор и представление доказательств, обязанность присутствовать на всех судебных заседаниях и т.д.», — отмечает в Telegram-канале «Штаб правовой помощи. Коронавирус» куратор направления по защите прав женщин и детей «Зоны права» адвокат Валентина Фролова. По ее словам, для того, чтобы это стало возможным, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Также региональным МВД правительственной комиссией рекомендуется провести информирование граждан через участковых и дежурные части о деятельности кризисных центров, помогающих пострадавшим от домашнего насилия женщинам.