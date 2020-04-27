В Нижегородской области 76 человек заразились коронавирусом в монастыре

В Нижегородской области в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом.

«Среди 207 человек, у которых подтвержден [сегодня] диагноз, 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости. Министерство здравоохранения Нижегородской области и управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оказывают поддержку медицинским специалистам, которые сейчас работают в Дивееве, и контролирует вместе с районным штабом ситуацию, чтобы не допустить распространения болезни в самом селе, где на данный момент зарегистрирован один случай», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас специалисты проводят во всех помещениях монастыря дезинфекцию.