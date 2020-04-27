Respect: российские спецслужбы угрожают мэру и главе района Праги

Человек, возможно связанный с российскими спецслужбами, с российским диппаспортом и чемоданом с рицином (яд растительного происхождения) прибыл три недели назад в Прагу. Чешские силы безопасности считают, что он представляет непосредственную угрозу для главы 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который связан со сносом памятника маршалу Ивану Коневу, и мэра Праги Зденека Хршиба, который переименовал площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова. Об этом пишет Respect.

Предполагается, что защищенный диппаспортом человек является сотрудником российской спецслужбы, говорит источник издания.

Ранее сообщалось, что к мэру Праги и главе 6-го района была приставлена охрана, а российский следственный комитет возбудил из-за сноса памятника Коневу уголовное дело.