В Нью-Йорке эпидемия пошла на спад

Жертвами коронавируса в штате Нью-Йорк в воскресенье стали 367 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо. Это в два раза меньше, чем на пике эпидемии, пишет Euronews. Число госпитализаций все еще превышает тысячу, но все же сокращается, как и количество подключенных к ИВЛ.

«Мы вернулись к показателям 31 марта, когда начался резкий рост числа случаев, но продолжаем наблюдать за тенденцией. Большой вопрос здесь: как быстро это число будет продолжать снижаться, и прежде всего — будет ли оно продолжать снижаться?» — говорит Куомо.

Он также сообщил, что строительный бизнес и виды производства, представляющие низкий риск заражения, смогут возобновить работу одними из первых, возможно, после 15 мая.

В воскресенье был выписан последний пациент с судна USNS Comfort. Госпитальный корабль на 1000 коек, пришвартованный к Манхэттенскому пирсу с 30 марта, оказал помощь 182 пациентам. Вскоре он отправится в родной порт в Норфолке, штат Вирджиния.