Из больницы в Коммунарке массово увольняются сотрудники

Из инфекционной больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, массово увольняется персонал из-за отсутствия обещанных выплат. Вместо них набирают гастарбайтеров из Средней Азии, пишут «Открытые медиа».

Изданию об увольнениях рассказала бывшая медсестра больницы, которая работала в Коммунарке с 9 марта по 21 апреля. По ее данным, за этот период уволилось несколько десятков медсестер и других сотрудников младшего медперсонала. При расчете она получила (при работе на 1,5 ставки) 2700 руб. за смену, и это меньше, чем женщина зарабатывала на прежней работе. По ее словам, «президентских» надбавок тем, кто работает с коронавирусом — не выплачивали.

При этом младшему медперсоналу выдавали для работы «какие-то грязные использованные противочумные костюмы», которые должны быть одноразовыми. Работать медсестре приходилось по двое-трое суток подряд, для них не было организовано зоны отдыха, и в отличие от основных сотрудников младший персонал не тестировали на коронавирус.

Медсестра, как и многие ее коллеги, трудилась в больнице через компанию «Арни», которая 5 лет работает в Москве сфере «административно-хозяйственного аутсорсинга, предоставляя услуги по выполнению функций младшего медицинского персонала». С начала года компания заключила контракты на сумму свыше 600 млн руб., из них более 200 млн руб. в марте с инфекционной больницей в Коммунарке. В прошлые годы суммы контрактов с этой больницей были меньше. Владелец «Арни» — Никита Шафрановский, которому принадлежит также «Синергия плюс», предоставляющая медперсонал в медучреждения Москвы с 2012 года.

Похожая ситуация складывается и в Подмосковье, заявляет глава подмосковного профсоюза медработников «Действие» Евгения Богатырева. Так, сотрудники «скорой помощи», по ее словам, получили надбавки к зарплате в сумме от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. А на некоторых станциях не было и этого.

В обращении с этой проблемой губернатору Московской области Андрею Воробьеву Богатырева отметила, что «на подстанции в Пушкино на линию в настоящее время выходит 5 бригад вместо предусмотренных 10−11. Люди валятся от усталости, из-за нехватки бригад задержки по вызовам достигают 8 часов. В Одинцово зафиксирован случай задержки в передаче вызова бригады 23 часа 10 минут». По словам главы профсоюза, вместо спецбригад к потенциально коронавирусным больным отправляют обычные. «После контактов их не всегда снимают с рейса, тут зависит от начальника подстанции», — поясняет Богатырева, отмечая, что медиков из «скорой» часто вместо противочумных костюмов одевают в костюмы для строительно-ремонтных работ.