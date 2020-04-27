Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам

Общие расходы стран мира в военной сфере выросли в 2019 году на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и превысили $1,9 трлн. Россия с $65,1 млрд вновь вернулась в пятерку лидеров по военным расходам, их объем составил 3,9% ВВП страны, передает «КоммерсантЪ» сообщение Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Мировые военные расходы в 2019 году достигли, возможно, самого высокого уровня в истории, увеличившись на 7,2% по сравнению с 2010 годом, отмечает издание.

Топ-5 стран по военным расходам в 2019 году:

· США — $732 млрд, рост в 2019 году на 5,3% по сравнению с предыдущим годом;

· Китай — $261 млрд, рост на 5,1%;

· Индия — $71,1 млрд, рост на 6,8%;

· Россия — $65,1 млрд, рост на 4,5%;

· Саудовская Аравия — $61,9 млрд, рост на 16%.

На эти пять стран приходится 62% мировых военных расходов.

«В России в 2019 году военные расходы составили 3,9% ВВП — один из самых высоких показателей в Европе», — говорит научный сотрудник SIPRI Александра Куимова. В 2018 году Россия опускалась на шестое место в рейтинге, поскольку ее военные расходы снизились на 3,5% по сравнению с 2017 годом, составив $61,4 млрд.

В лидерах по росту военных расходов — Германия, чьи расходы выросли на 10% и составили $49,3 млрд. Это был самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, отмечается в исследовании. «Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами — членами НАТО», — считает научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва.