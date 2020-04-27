Реаниматолог Армен Оганесян: В кабинетах ждут отчетов

Не так легко найти время для посещения Facebook, если ты работаешь сейчас в больнице, принимающей пациентов c COVID-19. Но хочется сказать. Больницы страны переполнены. Врачи реанимаций деморализованы чудовищной, беспощадной даже для скоропомощных больниц летальностью. Разбиты усталостью, трудностью работы в новых условиях, в неудобной форме. Убиты нехваткой людей, нехваткой собранного с миру по нитке абы какого оборудования, нехваткой простых лекарств и рядовой расходки. Многого нет и не будет просто потому, что сейчас негде купить из-за мирового дефицита. Люди унижены страхом смерти — несколько десятков врачей, сестер и санитарок умерло. Вероятно, сотни лежат в больницах.

И в это время находятся люди и организации, которые знают, чем развлечься в тылу.

Практически по каждому больному в реанимации врач должен заполнить бланк телемедицинской консультации. Отправить его куда-то, чтобы умные, неизвестные дяди из федеральных штабов, сидя в кабинете, указали ему, как правильно лечить больного. По сути перепечатывая высосанные временные рекомендации Минздрава. Я даже знаю, что они напишут: калетра+плаквенил+тоцилизумаб+интерферон. Ребята, а ничего, что у вас даже в Москве тариф это не покроет, а долбанную актемру в РФ не купить? После этого каждый день надо направить динамику по этому пациенту с указанием о выполнении рекомендаций. МГФОМС заявил, что проверит 100% историй болезни с кодом U07. Тот самый МГФОМС, который вместе с мэрией и ДЗМ 2 мес. назад сказал, что не нуждается ни в федеральных, ни в частных учреждениях и своих больных лечит сам, а через месяц сделал предложение «помочь Москве» с пистолетом у виска просимого. Минздрав и их региональные клоны не отстают — запрашивают отчеты по жалобщикам и умершим в онлайн-режиме. Росздравнадзор пошел дальше — начал проверки на местах и затребовал немедленно предоставлять истории болезни всех умерших. Следственный комитет ждет своего часа. Большая жатва намечается.

И пошла бумажная работа. Сотни человеко-часов уходят на это: печатаются липовые отчеты и истории с тоцилизумабом всем поголовно, сказки о лучшей в мире помощи, в точном соответствии с мудрыми рекомендациями Министерства. Все умершие были заинтубированы. Всем хватило места в чудесных реанимациях, сколоченных из говна и палок за неделю перепрофилирования.

Скучно. Скучно товарищам в кабинетах. Они ждут наших ошибок, чтобы поймать и унизить. Отчитаться и спихнуть вину. Получить награды и заработать денег.

Дорогие наши проверяющие. Подождите пару месяцев. Пройдет эпидемия, выпишем больных и напишем вам все, как вы хотите. Расставим запятые, где положено, разрисуем историю так, что вы пожалеете, что у вас тоже не было ковида. Но до этого времени, пожалуйста, О***СЬ от врачей. Бог не тимошка, и вы можете лечь на эту койку. Этот диагноз сейчас за всеми стоит. Не спасет вас ни Волынка, ни Коммунарка. Если и спасет, то врач и медсестра у койки, от которой вы их отрываете.