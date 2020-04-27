Мольба о помощи из института им. Вредена

На видео не я, а моя коллега. Мы вместе были закрыты в отделении шестого апреля. Как уже было сказано, 09.04 были отправлены наши все пациенты и начальство в инфекционные больницы. Мы 5 человек, 4 медсестры и санитарочка, остались на отделение с 2 пациентами. У всех на тот момент показывал вирус отрицательно. Пациентов, как нам было сказано, перевели в другое отделение, чтобы было наблюдение врача. Нам сказали обрабатывать отделение, раз пациентов нет. Мы без какой-либо защиты, в обычных масках и халатах намывали отделение. Дышали этой заразой. В один из дней нас захотели перевести в другие отделения, так как медсестры все повалились от болезни. Ну и мы оказались не такие крепкие. 17.04 забрали первую медсестру с 2-хсторонней пневмонией. 20.04 уже меня и санитарочку перевели в инфекционку также с COVID-19 и пневмонией. И то, что говорят про нервный срыв. А как его может не быть, друзья. Никаких пояснений. На вопрос «что будет» отвечали, что сами не знают. Просто тишина. Две недели прошли, если человек здоров, отпустите, если болен, лечите, в чем проблема.

Валентина Наумова



