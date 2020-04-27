В Ухане из больниц выписаны все лечившиеся от коронавируса

В китайском городе Ухань, где в конце 2019 года началась пандемия коронавируса, в больницах больше нет пациентов с таким заболеванием. Об этом сообщили представители китайской Национальной комиссии здравоохранения, передает Reuters.

За время пандемии в Ухане, по официальным данным, было зарегистрировано 56% всех случаев COVID-19 в Китае — в городе болели 46 452 человека. Количество погибших от болезни в центре провинции Хубэй составило более 3,8 тыс. человек (84% от общего числа в Китае). Ухань и провинция Хубэй были закрыты на карантин в конце января. Несмотря на то, что сейчас блокировки сняты, регулярное тестирование жителей все еще проводится.

Сейчас самой проблемной для Китая является граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян, где выявляется большое число зараженных, возвращающихся на родину из РФ.