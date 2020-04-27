Саудовская Аравия отменила казнь за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте

В Саудовской Аравии больше не станут выносить смертные приговоры тем, кто совершил преступление не достигнув совершеннолетия. Вместо казни их лишат свободы на срок до 10 лет, пишет Reuters. Соответствующий указ короля Салмана пока не опубликован, однако о нем сообщила поддерживаемая государством Комиссия по правам человека.

«Указ означает, что любые лица, получившие смертный приговор за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, больше не могут подвергаться казни. Вместо этого человек получит тюремное заключение на срок не более 10 лет в колонии для несовершеннолетних», — сказал в своем заявлении президент КПЧ Аввад Алавад.

В отчете Amnesty International за 2019 год говорится, что среди 184 казненных в прошлом году был по крайней мере один, обвиненный в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте.

За два дня до этого сообщения Генеральная комиссия Верховного суда Саудовской Аравии отменила порку плетьми как вид наказания, заменив ее тюремным сроком или штрафами.