В России коронавирус выявлен у 874 военнослужащих

С марта по 26 апреля в рамках сплошного тестирования на COVID-19 было выявлено 874 инфицированных, которые служат в Вооруженных силах России. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что тяжело болезнь протекает у четырех военных (один из них подключен к аппарату ИВЛ), у 15 — средняя тяжесть заболевания, а остальные — бессимптомные.

Также COVID-19 заражены 779 сотрудников, курсантов и слушателей высших военных учебных заведений. Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными тестами — 192. Отмечается, что все они — бессимптомные.

Среди гражданского персонала вооруженных сил было выявлено 245 больных коронавирусом.