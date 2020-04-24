Журналистка Елена Милашина обратилась в СК из-за угроз Кадырова

Возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело об угрозе убийством просит Следственный комитет журналистка «Новой газеты» Елена Милашина.

«Уже скоро со счета собьюсь, сколько я этих заявлений на деревню к дедушке Бастрыкину написала. Но писать нужно. Хотя бы потому, что когда я выиграю в ЕСПЧ, у меня будет возможность нанять адвокатов для жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний, пыток и обвинений в преступлениях, которых не было. Собственно, большая часть компенсации, заплаченной мне российским правительством по делу «Курска», ушла именно на это» — пишет Милашина в Facebook.

После публикаций статьи Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» Кадыров заявил, обращаясь к федеральным властям: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание». После этого появилось требование Роспотребнадзора снять статью. Это требование осудил как цензуру Совет по правам человека при президенте.

Евросоюз призвал российские власти начать расследование из-за угроз Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел угроз в словах главы Чечни.