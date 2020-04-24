Игорь Эйдман: Символ новой веры

Я уже писал на днях, что в путинской России сформировалась и была утверждена в качестве государственной синкретическая религия на базе синтеза традиционного казенного православия и неоязыческого культа Победы. И вот новое подтверждение этого. На фотографиях мозаики для главного капища новой религии — храма вооруженных сил в парке «Патриот».

Как известно, в древнем Риме статуи императоров (действующих и покойных) устанавливались в языческих храмах. Новые язычники вместо статуй монтируют в храмах мозаичные изображения действующих (Путин) и покойных (Сталин) диктаторов.

Новая религия, как и полагается племенным языческим верованиям, основана на культе войны: военных побед (прежде всего в ВОВ) и вооруженных захватов (в первую очередь Крыма), оружия (от «танков победы» до мультяшных «суперракет»), военных вождей (Сталин, Путин). Все это отразилось в мозаиках ее главного храма.

Языческая составляющая в этой религии очевидно доминирует. Христианский антураж сохраняется, но стал вторичным. 9 мая для людей давно важнее Пасхи и Рождества (доказано соц. исследованиями). Туры по стране раритетных танков Т-34 и другого «оружия победы» соревнуются в популярности с гастролями христианских реликвий. Путинские рассказы и мультики о мифическом российском «сверхоружии» — настоящие телепроповеди, в которых прославляются объекты нового культа (оружие, война, смерть). И эти проповеди в России гораздо популярнее традиционных христианских.

Символ новой веры звучит примерно так:

• Верую в нашу Великую Победу,

• в подвиг святых предков-воинов, спасших все неблагодарное человечество,

• в гениального Сталина, заставившего весь мир нас уважать и бояться,

• в великого Путина, ради нас и нашего спасения в Кремль сошедшего, который защищает нас от лютых зарубежных ворогов,

• в наш народ-победитель, самый праведный и правильный,

• в страну нашу обильную и богатую, которую все вокруг пытаются обидеть и богатствами ее несметными завладеть,

• во врагов западных, на наше добро зарящихся, в подлых бандеровцев — их прислужников,

• в армию нашу непобедимую, разведку нашу всевидящую и сверхоружие наше всесильное, которому нет и не может быть прецедентов,

• в Крымнаш отныне и во веки веков,

• в повторение Великой Победы в будущей войне, которую мы не хотим, но враги нам навязать пытаются.

Как известно, одной из причин гонения на первых христиан был отказ поклоняться статуям императоров. Нынешние православные иерархи сговорчивее. Для них идолы в храме вполне приемлемы, ведь только внешняя оболочка их синкретической религии — христианская, а суть ее — языческая.

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