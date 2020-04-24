Сергей Медведев: Победа вместо Беслана

Ну что же, 3 сентября у нас теперь официально День окончания Второй Мировой, 9 мая-лайт. Память бронзовых дедов оказалась важнее памяти живых, голеньких, кричащих детей, убитых в Беслане, и это примерно все, что надо знать о политике памяти в современной РФ. Ради линейного бронебойного мифа, едущего танком от победы к победе, надо вычеркивать все травмы, трагедии, поражения. Курск, Беслан, Норд-Ост, тем более взрывы на Гурьянова — неудобны для власти, раньше это было видно де-факто, в политике умолчания, а теперь стало де-юре, указом президента. Победа вместо Беслана — как точно и как горько, нарочно не придумаешь.

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