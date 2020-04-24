В МГУ факультеты заменят высшими школами

Московский государственный университет планирует реорганизовать 40 факультетов, а также институты и лаборатории в 14 высших школ. Об этом сообщает Инициативная группа МГУ.

«По заявлению ректора, реорганизация позволит ликвидировать дублирующие друг друга направления обучения, существующие на нескольких факультетах одновременно. Студенты вместо факультетов будут поступать в одну из 14 школ, включающих несколько направлений подготовки. Уже на первом курсе обучающиеся получат возможность выбора дисциплин, а на третьем — выбора кафедр и лабораторий с разных факультетов внутри своего направления», — поясняют в Инициативной группе смысл реорганизации. При этом деканы факультетов возглавят направления, а у школ будут новые руководители.

Инициативная группа с таким подходом не согласна и видит в упразднении факультетов «угрозу окончательного уничтожения университетского самоуправления и построение неприемлемой для развития науки и образования вертикали власти». Также активисты отмечают, что реформа преподносится администрацией МГУ как «решенное наверху» дело.

В СПбГУ, МФТИ и ВШЭ подобные реформы проходили в 2014-2018 годах, но результатом стала «волна бюрократизации, увольнение неугодных сотрудников и медийные скандалы».

«В выигрыше окажутся созданные в последние двадцать лет околонаучные факультеты с приоритетом платных мест, на которых нашли свое пристанище бизнесмены и чиновники. После реорганизации они смогут получить то, что нельзя купить за деньги — репутацию полноценных факультетов с реальными научными исследованиями. А пострадавшими от «реформы» станут старые факультеты и кафедры, на которых еще сохранились хоть сколько-нибудь живые научные школы», — считают в Инициативной группе МГУ.

При этом они готовы поддержать руководство вуза, «если будет инициирована работа над ошибками», но так как реформа объявлена без обсуждений во время «фактического отсутствия людей в Московском университете», это ставит под вопрос легитимность и цели предложенной ректором МГУ Виктором Садовничим реорганизации.