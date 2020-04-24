Во Владимирской области военкомат предлагает выйти на работу бывшим врачам

Бывшим врачам Владимирской области, которые, учась в медвузах, получали звание офицера запаса, поступают звонки из военкомата с предложением вернуться в медицину. Пока у предложения рекомендательный характер, сообщают «Открытые медиа».

«Разговоры носят рекомендательный характер, видимо, обзванивают врачей по своим старым базам, — рассказывает председатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. — Звонящие представляются сотрудниками военкомата и узнают, нет ли у людей возможности выйти на работу в медучреждения города в связи с пандемией».

Во время разговора одного из врачей представитель военкомата призывал «вспомнить о Родине». Многие из тех, кого обзванивают, не имеют медицинской практики много лет и работают в других сферах.

По словам военного эксперта Александра Гольца, большинство выпускников медвузов до недавнего времени получали звание лейтенанта запаса и могут быть мобилизованы на службу в случае необходимости. Последний раз такое случалось во время аварии на Чернобыльской АЭС. По мнению Гольца, обзвон — еще не мобилизация, а проверка того, можно ли призвать медика в случае необходимости. При мобилизации повестка должна вручаться лично.

Звонки врачам в главном военном комиссариате Владимира назвали слухами.

На нехватку врачей 17 марта на совещании с президентом Владимиром Путиным жаловался губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.