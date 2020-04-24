The Rolling Stones выпустили сингл о коронавирусе

Новый сингл рок-группы The Rolling Stones, первый с 2012 года, называется Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») был закончен в условиях изоляции. Текст песни, исполняемой Миком Джаггером, и клип на нее — связаны с пандемией коронавируса, пишет BBC.

«Жизнь была прекрасна, но теперь мы все в локдауне», поется в песне, клип на которую показывает опустевшие города. Отмечается, что группа начала записывать эту песню еще два года назад, но закончилась работа, лишь когда началась изоляция.

«Мы думаем, что это резонирует с теми временами, в которые мы живем», — пишет Джаггер в Twitter.





Возможно, в период изоляции будет записано еще несколько песен.

«Я очень строго отношусь к себе. Если я что-то пишу, или мы что-то делаем вместе с Китом Ричардсом, то материал не может быть просто хорошим, он должен быть отличным», — говорит Джаггер о столь долгом перерыве после предыдущего сингла.