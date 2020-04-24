Собянин решил направить студентов на борьбу с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, попросил Минздрав и Минобр направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары.

«Очевидно, что нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работы. Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно <...> Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ Министерства здравоохранения и Министерства образования по направлению на практику студентов четвертых и пятых курсов», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, студенты-медики на старших курсах хорошо мотивированы и обладают достаточными знаниями.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил в свою очередь, что для борьбы с коронавирусом привлекли 30 тыс. военных, передает РБК. По его словам, военные уже наладили тесное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Шойгу также сообщил о создании 17 сводных отрядов военных медиков, готовых оказать помощь региональным властям.