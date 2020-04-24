Евросоюз призвал Россию расследовать угрозы Кадырова журналистке «Новой газеты»

Осудить и расследовать угрозы, «сделанные чеченскими властями» в адрес журналистки «Новой Газеты» Елены Милашиной призвал Европейский союз.

«За последние годы мы увидели, что пространство для независимой журналистики и гражданского общества в Российской Федерации сократилось. Часто сообщается о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов. Мы ожидаем, что Российская Федерация выполнит свои международные и внутренние обязательства и обеспечит журналистам возможность работать в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий», — заявил пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил по поводу статьи Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло», обращаясь к федеральным властям: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание». После появилось требование Роспотребнадзора снять статью, которое осудил как цензуру Совет по правам человека при президенте РФ.

Евросоюз также призвал Россию «провести полное расследование нападения на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину 6 февраля» и выразил обеспокоенность делом журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма.