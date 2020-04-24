В РПЦ подтвердили украшение храма Вооруженных сил портретами Путина и Сталина

Мозаика с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу под названием «Бескровное воссоединение Крыма» и фреска с изображением Иосифа Сталина, именуемая «Парад Победы», украсят территорию храма Вооруженных сил. Это подтвердил «МБХ медиа» член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.

Точное место размещения этих и других украшений не сообщается. Некоторые из них могут, по словам Калинина, появиться в западной части храма, где сюжеты отделки будут посвящены «в основном победам русского оружия и явлениям, которые при этом были».

«Мы показываем в этом срезе историю, связанную с нашими военными событиями, связанную в том числе с кровопролитием воинов, которые обращались к святым, Божьей Матери, Спасителю. Часть будет представлена в самом храме, где это уместно. Будут представлены в западной части храма, не в алтаре, а там, где это ближе к народу», — отметил Калинин.

На мозаике, посвященной присоединению Крыма, не только Путин и Шойгу, но и другие, «которые имеют отношение к этому». Среди них, по словам протоиерея, есть те, «которые понесли всю тяготу ответственности за это непростое решение».





Сталин, по словам Калинина, «изображен там на основании исторической фотографии, вдали, просто в виде плаката, который один из бойцов Красной армии просто держал в руках».

«Это не является никаким идеологическим демаршем, это является просто точным воспроизведением того, что было во время Парада Победы. Мы считаем, что историю нельзя искажать, вырывать из нее страницы», — сказал Калинин.

Открытие главного храма Вооруженных сил России планируется на 9 мая 2020 года.

Фото «МБХ медиа»