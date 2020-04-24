ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Центробанк впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. На таком уровне она в последний раз была в 2014 году.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте, — говорится в заявлении пресс-службы Банка России. — Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть».

ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Напомним, в марте ЦБ сохранил ключевую ставку в размере 6% в том числе из-за распространения коронавируса и резкого снижения цен на нефть.

Согласно прогнозам Центробанка, инфляция в России составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Из-за последствий пандемии и ухудшения настроений и ожиданий бизнеса, Банк России пересмотрел прогнозы и касательно ВВП. Так по итогам года показатель может снизиться на 4–6%, в последующие годы будет восстановительный рост (2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году). Отмечается, что в базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующий рост до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.