Ученые: социальная изоляция приводит к физическим и психологическим расстройствам

Исследования последствий социальной изоляции полярников, астронавтов и представителей других профессий, находящихся долгое время в одиночестве, проливают свет на возможные последствия социального дистанцирования, включая повышенную забывчивость, депрессию и рост риска сердечного приступа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ученые оценили последствия изоляции для тех, кто работает в более экстремальных условиях, чем те, в которых сейчас находится большинство людей из-за мер против распространения коронавируса. Отмечается, что даже у самых фанатичных участников экстремальных экспедиций энтузиазм и энергичность падали примерно на полпути. От этого производительность их замедлялась, а отношения в коллективе разрушались. Исследователи называют такой процесс спадом в третьем квартале. Отчасти это происходит потому, что наши циркадные ритмы зависят не только от света, но и от социальных сигналов. Настроение снова поднимается, когда изоляция подходит к концу. Однако никто не знает, когда именно закончится сегодняшний карантин.

Нахождение в одиночестве дома значительно ограничивает внешние раздражители и может вызвать физиологический и психологический отклик, аналогичный поведению животных в зимней спячке. Ученые говорят, что полярники и астронавты на Южном полюсе и в космосе склонны замедляться, больше спать и больше забывать.

«Они проходят период физического и психологического оцепенения», — говорит доктор Лоуренс Палинкас, называя это одной из проблем NASA при подготовке к экспедиции на Марс.

Палинкаса, который семь раз посетил Антарктиду, чтобы понять, как человек приспосабливается к изоляции, говорит, что нынешнее социальное дистанцирование, это несколько другое, но «некоторые уроки применимы». По его словам, отсутствие общения, как и «заключение» вместе с небольшой группой людей, даже если это члены семьи, вызывает стресс, а близость сменяется раздражением.

Многочисленные исследования связывают изоляцию и одиночество с депрессией, деменцией, сердечными приступами и инсультами. Риск изоляции для здоровья сравнивают со вредом от курения 15 сигарет в день. Об этом рассказывает Джулианна Холт-Лунстад, профессор психологии и неврологии в Университете имени Бригама Янга. По ее словам, лабораторные исследования говорят, что даже при кратковременной изоляции есть «изменения артериального давления, повышение уровня гормонов стресса и воспалений». Ученые также отмечали связь изоляции с ухудшением иммунной функции, старением клеток и нарушением сна.