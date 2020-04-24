Путин установил 3 сентября днем окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает третье, а не второе сентября Днем окончания Второй мировой войны. Документ опубликован на портале правовой информации.

В России 3 сентября является Днем солидарности в борьбе с терроризмом и посвящен памяти о жертвах теракта в Беслане. В связи с этим президентский Совет по правам человека заявлял о недопустимости переноса на эту дату празднования окончания Второй мировой войны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала спор о переносе дат «избыточной шумихой». После этого СФ одобрил документ.