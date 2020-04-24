В Забайкалье мужчина умер, не дождавшись помощи из-за эпидемии коронавируса

Житель поселка Шерловая гора Забайкальского края умер от инфаркта, не дождавшись помощи, так как «скорая» была зарезервирована для больных COVID-19.

Как рассказала руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, на протяжении нескольких дней 59-летний Валерий Кабаков жаловался на сильные боли в сердце. Он дважды вызывал «скорую помощь», однако медики серьезной проблемы не усмотрели. 20 апреля он обратился на прием к фельдшеру, который прописал ему лекарства и отправил домой без проведения УЗИ. Госпитализацию ему не предложили.

23 апреля, когда боль стала невыносимой, супруга Кабакова на улице увидела машину «скорой» и вышла к ней, но женщине объяснили, что этой бригаде разрешено выезжать только к инфекционным больным. Хотя в поселке не выявлено ни одного факта заболевания коронавирусом. В результате другая карета «скорой» прибыла на место только через 45 минут, поскольку она выехала из другого поселка, находящегося в 30 километрах от Шерловой горы. Врачи пытались спасти пациента, но дефибриллятора и кислорода у них не было, и Валерий Кабаков умер дома.

Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку по факту отказа в медпомощи.