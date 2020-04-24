Чехия разрешила гражданам выезжать за границу и свободно передвигаться

Ограничение на выезд за пределы страны снят в Чехии. Граждане страны смогут отправляться за границу и в отпуск, но по возвращении нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус или изолироваться на двухнедельный карантин. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, пишет Novinky.cz. Отмечается, что тест на COVID-19 у возвращающихся не должен быть старше четырех дней.

Также чешское правительство разрешило свободное передвижение людей внутри страны.

«Чешское правительство отменит ограничения на свободное передвижение с пятницы, 24 апреля, и разрешит группам до 10 человек встречаться публично. До сих пор публичные собрания ограничивались двумя людьми», — заявил министр Войтех.

Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса 12 марта. Тогда же был введен запрет на поездки в страны с наиболее высоким риском заражения и запрет въезд в страну иностранцев из этих стран.