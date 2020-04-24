Профсоюзы раскритиковали предложение кабмина самостоятельно регулировать трудовое право

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступил против инициативы правительства, которое в этом году хочет регулировать трудовые отношения своими нормативными актами, в обход Госдумы. Он рассказал «Открытым медиа», что ФНПР уже написала негативный отзыв на законопроект и добавил, что правительственная поправка — это «подрыв основ трудового законодательства».

«Мы очень хорошо знаем такой механизм предоставления временных чрезвычайных полномочий. Потом скажут, что такой механизм хорошо себя зарекомендовал, и закрепят его на постоянной основе. Не нужно, ссылаясь на «экстренную ситуацию», пытаться существенно изменить давно устоявшиеся практики», — сказал зампредседателя ФНПР Александр Шершуков профсоюзному изданию «Солидарность».

Согласно инициативе правительства, предлагается наделить его полномочием в 2020 году «принимать решения, предусматривающие установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ним отношений». Поправки предложено внести в один из законов «антивирусного пакета», а мотивируется это тем, что корректировка федерального трудового законодательства — «длительный процесс». Законопроект находится на рассмотрении трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов назвал поправку правительства переходом от жизни по законам к жизни «по понятиям». По его словам, правительство в первую очередь заботится о крупном бизнесе, поэтому и ручное управление трудовыми отношениями в первую очередь положительно скажется не на простых работниках, а на олигархах.