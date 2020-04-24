Rambler направил ходатайство о прекращении уголовного дела Nginx

Rambler Group попросила следствие прекратить уголовное дело, касающееся прав на созданный ее бывшим сотрудником веб-сервер Nginx. Таким образом, компания исполнила решение своего совета директоров от 16 декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Rambler Group.

Уточняется, что Rambler Group, согласно решению совета директоров, также расторгла договор от 2015 года с компанией Lynwood Investments CY, которая и подавала иск от имени группы. Однако Lynwood сохраняет право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу в своих интересах.

Напомним, в декабре прошлого года в компании Nginx, основанной российскими программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым, прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено из-за претензий Rambler на программное обеспечение, разработанное основателями веб-сервера, так как Сысоев начал работу над Nginx, будучи сотрудником Rambler.