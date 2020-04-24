После скандала с «палочной» системой штрафов за нарушение карантина глава новосибирского МВД подал рапорт об увольнении

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении. Об этом порталу НГС сообщил начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Сергей Щекотин. По его словам, пока решение об отставке не принято.

Ранее в Telegram-канале «Омбудсмен полиции» были опубликованы аудиозаписи, на которых голос, предположительно принадлежащий начальнику отдела участковых в новосибирской полиции Елене Устиновой, требует от подчиненных выписывать протоколы за нарушение карантинных мер для «всех поголовно с 16 лет, кроме женщин с колясками и стариков» и выполнять план по этим протоколам. Голос ссылается на постановление «Юрия Юрьевича», которым, по мнению Telegram-канала, является Юрий Стерликов.

После этого в главке начали проверку.