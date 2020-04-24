«Ведомости»: новая больница для пациентов с COVID-19 обошлась минимум в 16 млрд рублей

Построенная за месяц и принявшая первых пациентов 20 апреля инфекционная больница в новой Москве, по мнению экспертов, стоила мэрии порядка 16–22 млрд рублей без учета надбавки за срочность. Об этом сообщают «Ведомости».

Медучреждение начали строить 12 марта. На участке в 40 га возведено 50 одноэтажных корпусов и 14 двух- и трехэтажных секций общежитий. Также были проложены десятки километров дорог и коммуникаций. Стационар с реанимационным и операционным отделением рассчитан на 800 пациентов (количество койко-мест может быть увеличено до 900).

Застройщиком проекта инфекционной больницы указано принадлежащее городу АНО «Развитие социальной инфраструктуры», а проектировщиком и генподрядчиком — также городская компания «Мосинжпроект». В плане закупок РСИ, по данным «Ведомостей», нет ничего связанного с новой больницей. Крупных подрядчиков на объекте было 27. Среди них ФСК Владимира Воронина, «Крост» Алексея Добашина, ГК ПИК Сергея Гордеева, ГВСУ «Центр» (совет директоров возглавляет Борис Ротенберг), «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и прочие. Они были выбраны без конкурса, а данные о контрактах не включены в систему СПАРК. Первая информация о конкурсных процедурах появлялась в СМИ 2 апреля, когда стройка активно шла.

В три смены на стройке одновременно трудились около 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. техники из более чем 300 строительных организаций.

По словам заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева, такие объекты стоят 5–7 млрд руб., если не считать медоборудование. Окончательная стоимость еще подсчитывается.

Эксперты «Ведомостей» оценили здание с отделкой без учета коммуникаций и оборудования в 4 млрд руб., столько же примерно стоили коммуникации и дороги. Затраты на медоборудование, учитывая современное оснащение операционной, составляют 2–2,5 стоимости строительных работ. Поэтому общая смета проекта может колебаться в пределах 16-22 млрд руб.

По словам топ-менеджера одной из медицинской компании, многие подрядчики отвечали не только за возведение зданий, но и за отделку и оборудование, вплоть до покупки мебели и одежды, а поставщики заламывали цены насколько хватало совести. При этом нужно учитывать срочность поставок, например, аппаратов ИВЛ, которые в дефиците с середины марта.

Отмечается, что московские власти уже заняты проектировкой второй очереди инфекционного центра по соседству с первой.