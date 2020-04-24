Мэр Праги и староста района взяты под охрану полиции после сноса памятника Коневу

Мэру Праги Зденеку Гржибу предоставили полицейскую защиту, ему также запретили пользоваться общественным транспортом, сообщила его пресс-секретарь Мартина Вацкова.

«Я могу подтвердить, что господин мэр Зденек Гржиб получил краткосрочную полицейскую охрану. Срок окончания этой меры не установлен. Причины и конкретные способы охраны я не могу комментировать в соответствии с решением полиции Чешской республики», — заявила она, передает Novinky.cz.

По ее словам, Гржиб вынужден ездить на работу на автомобиле, хотя раньше всегда пользовался общественным транспортом.

Ранее мэр заявил в полицию о человеке, который преследовал его до дома. 19 марта полиция задержала мужчину, который по телефону угрожал чиновнику в связи с мерами против распространения коронавируса.

По данным журнала Respekt, под охраной полиции находится и староста района Прага-6 Ондржей Коларж. Издание отмечает, что это сделано после того, как министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что хочет привлечь к ответственности чешских политиков за решение снести статую маршала Конева. Источники журнала говорят, что из России в Европу прибыла группа офицеров разведки, в которую входит человек, представляющий опасность для Коларжа. Именно по его решению в начале апреля был снят с постамента памятник маршалу Коневу, что вызвало резкую реакцию официальной Москвы.