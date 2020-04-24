The Telegraph: Борис Джонсон вернется к работе на Даунинг-Стрит с понедельника

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, вернется к работе, чтобы попробовать восстановить контроль в борьбе с вызванным пандемией кризисом и снизить недовольство общественности на фоне длящейся более месяца изоляции. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, премьер запланировал встречи с некоторыми министрами на следующей неделе, чтобы полностью освоиться в текущей повестке. Джонсон «полон решимости» вернуться на Даунинг-стрит на следующей неделе из Чекерса, где он восстанавливается после выписки из больницы 12 апреля. Напомним, в начале апреля премьера Великобритании госпитализировали из-за коронавируса, он некоторое время находился в отделении интенсивной терапии. Источники газеты также отмечают, что премьер продолжал работу и на этой неделе, в том числе общался 22 апреля с королевой по телефону.

Ожидается, что Джонсон будет председательствовать на заседании кабинета министров на следующей неделе и даст стране ясность по стратегии выхода из кризиса. Правительство Великобритании обеспокоено, что из-за длительного закрытия обанкротятся десятки тысяч компаний и экономике королевства будет нанесен непоправимый ущерб. Министры и ученые говорят, что пик болезни уже пройден и блокировки трудно оправдывать. Однако Никола Стерджен, занимающая должность первого министра Шотландии, говорила, что до конца года ожидается еще множество блокировок и нужно готовиться к повторным циклам заражений.