Массажист Николай Заславский из Новосибирска: Терпеть этот беспредел надоело

Вот и вечер. Детей уложили, теперь можно собраться с мыслями и подвести предварительные итоги. Сегодня я сделал отчаянный шаг, поскольку терпеть этот беспредел уже надоело. Надоело, что нас не считают за людей. Сейчас сотрудников суют куда попало как расходный материал, без всякой защиты. Масок не дают и не давали с самого начала эпидемии. Вместо того, чтобы с самого начала спокойно отпустить на самоизоляцию сотрудников, чей профиль никак не связан с оказанием экстренной помощи, нас оставили на рабочих местах и приказали продолжать прием плановых пациентов на массаж. Я знаю, что именно так поступило начальство в некоторых поликлиниках — людей спокойно отправили на самоизоляцию с сохранением заработной платы, чтоб они не заражали себя и окружающих. Прием закрыли. Но это не про наше учреждение. Как будто вокруг ничего не происходит. Согласно трудовому договору, наше рабочее место должно было быть оборудовано вентиляцией, обеспечивающей пятикратный обмен воздуха в течение часа, работодатель обязан был обеспечить нас средствами индивидуальной защиты. Вентиляция в массажном кабинете детского отделения не работает. На мой вопрос по этому поводу месяц назад старшая сестра отделения ответила: «А что вы хотите, и во всем детском отделении вентиляция не функционирует». При этом летом 2019 года администрация поликлиники успешно отчиталась о произведенном генеральном ремонте отделения. Мультики на стенах нарисовали, а вот вентиляция, видимо, дело десятое. И в этих условиях мы принимали людей. Вчера было несколько малышей до года, ребенок с тяжелой формой ДЦП, несколько малышей с аутистическими расстройствами, подростки. Я очень люблю свою работу, люблю работать с малышами. Но я принимал их именно в этих условиях, в маске, сшитой одной из добрых мамочек.

И вот теперь, когда полыхнуло, нас пытаются трусливо рассовать по больничным либо выставить на вход с термометрами. Без костюмов, без масок. Без ознакомления с письменным приказом. «Нас списали, как отходы, позывные «черный ворон, до свиданья, белый свет», как сказал БГ в одной из песен.

Я считаю, что молчать в этой ситуации более самоубийственно.

Еще вчера мне предлагали уйти в отпуск без содержания. Сегодня уже настойчиво просили уйти на больничный, намекнули, что могут и уволить. Я решил пока взять больничный, чтобы просто тупо не сидеть в пустом кабинете и прийти в себя. В кабинете врача градусник показал 37,2. Возможно, от волнения. никаких мазков из зева у меня не брали.

Ну и из смешного. На входе встретил главврача, и попросил на камеру прокомментировать привлечение сотрудников к работе не по профилю без письменного распоряжения. На что главврач стала спешно подниматься от меня по лестнице, на ходу бросив: «напишите письменный запрос!» поняв, что убежать от меня не удастся, она стала пытаться меня построить, спросив, почему на мне нет бейджа. Я ответил, что бейджи нам не выдавали. Увидев в коридоре главную медсестру, главврач быстренько переправила меня ей, попросив ознакомить с приказом, а сама поспешно удалилась. Главная медсестра сперва пыталась казаться очень строгой и назвала мои действия саботажем. На что я ответил, что никакого саботажа нет, а есть нормальная позиция сотрудника, отстаивающего свои права. А потом я на секунду за этой маской строгости вдруг увидел чрезвычайно уставшего, замученного и очень напуганного Человека.

В копии приказа минздрава НСО, предоставленной мне главной медсестрой, не написано, что массажисты ГП22 должны без масок и защитных костюмов стоять с термометрами на входе в полтклинику и измерять температуру входящих.

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