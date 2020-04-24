Оксфордский университет начал тестировать на людях вакцину от COVID-19

В исследованиии вакцины ChAdOx1 nCoV-19 Оксфордского университета, которые начались 23 апреля, примут участие около 1110 человек. Вакцина, созданная в Оксфорде, имеет в основе измененный ослабленный «простудный» аденовирус, которым страдают шимпанзе, и белок, используемый коронавирусом во время заражения людей, сообщают в университете.

Половина участников исследования получит новую вакцину, а вторая (контрольная группа)— популярную вакцину от менингита. Отмечается, что такой принцип использовался на двух первых испытуемых. Отбор участников тестирования и проверка их на коронавирус началась еще в марте.

Создатели вакцины надеются, что после вакцинации организм распознает и разовьет иммунный ответ на белок Spike-гликопротеин, который связан с проникновением вируса SARS-CoV-2 (причина COVID-19) в клетки человека.

Вакцина от менингита, которую будут использовать для контрольных наблюдений, может, в отличие от физраствора, вызывать некоторые легкие побочные эффекты. От потенциальной вакцины против коронавируса может временно болеть рука, голова или повышаться температура.

Чтобы оценить, работает ли вакцина для защиты от COVID-19, специалисты сравнят количество заражений в контрольной группе с их числом в вакцинированной группе.

«Если передача коронавируса в обществе останется высокой, мы можем получить достаточно данных через пару месяцев, чтобы увидеть, работает ли вакцина, но если уровень передачи упадет, это может занять до 6 месяцев», — отмечают авторы исследования.