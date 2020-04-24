В Красноярске полиция задержала несколько участников акции против карантина

Акция против режима «общей самоизоляции» прошла в Красноярске, полиция задержала не менее четырех человек. «Тайга.инфо» отмечает, что задержали и молодого человека, который имел пропуск на передвижение по городу и не принимал участие в акции.

Некоторые из протестующих отказались предоставлять документы силовикам, потому что те, на их взгляд, не могли объяснить причины такого требования. Другие говорили, что пришли возложить цветы к памятнику Ленину.

Полицейские предупредили собравшихся, что их могут привлечь к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

«Апология протеста» пишет, что акция была немногочисленной, а задерживают ее участников за нарушение «режима самоизоляции».