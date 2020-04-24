FT: первые испытания ремдесивира для лечения COVID-19 провалились

Противовирусный препарат ремдесивир показал неутешительные результаты для лечения коронавируса при первых испытаниях в Китае. Об этом говорится в черновиках документов, которые Всемирная организация здравоохранения по ошибке на время разместила на своем сайте, пишет Financial Times.

Ученые разочаровались в препарате ремдесивир, разработанном калифорнийской компанией Gilead Sciences, так как при клинических испытаниях он не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови. Исследование проводилось на 237 пациентах (158 получали препарат, 79 — плацебо). Отмечается, что у некоторых принимающих ремдесивир появились серьезные побочные эффекты, и для 18 человек эксперимент пришлось прекратить.

ВОЗ заявила про временно размещенный черновик им выслали авторы исследования после просьбы быстрее предоставить информацию для скорейшего распространения. Этот проект по ошибке был размещен на сайте, а после удален, так как в нем были «неуместные характеристики исследования». В заявлении ВОЗ также сказано, что «это исследование было прекращено досрочно из-за низкой численности участников», поэтому на его основе нельзя делать «статистически значимые выводы».

«Таким образом, результаты исследования неубедительны, хотя тенденции в данных свидетельствуют о потенциальной пользе ремдесивира, особенно среди пациентов, получавших лечение на ранних стадиях заболевания», — отмечают во Всемирной организации здравоохранения.

До сих пор доказательства пользы препарата при лечении COVID-19 основывались на исследованиях, которые не соответствовали строгим научным стандартам рандомизации и наличия контрольной группы. Однако такие тестирования проводятся группами ученых. Напомним, что изначально препарат был разработан от лихорадки Эбола, но не был одобрен для ее лечения.