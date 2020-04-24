Палата представителей США одобрила помощь бизнесу и больницам на $484 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила 23 апреля пакет мер помощи на $484 млрд, которые в том числе пойдут на кредитование малого бизнеса, финансирование больниц и тестирование на коронавирус. Об этом пишет The New York Times.

Президент США Дональд Трамп сказал, что он «благодарен» за пополнение кредитной программы для бизнеса, деньги, выделенные в рамках предыдущих пакетов помощи, исчерпались. Трамп сказал, что подпишет этот пакет мер. Если финансирование будет одобрено президентом, что суммарная госпомощь США на период борьбы с коронавирусом достигнет $3 трлн.

При этом некоторые демократы говорили, что новые меры слишком слабы и нужно увеличить финансирование. Также они пытались изучить, как именно администрация Трампа обращается с выделенными на помощь деньгами. Незадолго до того, как последний пакет помощи был принят, конгрессмены создали специальный комитет для расследования реакции администрации Трампа на пандемию и федеральных расходов, принятых для выхода из кризиса. Комитету, который будет уполномочен запрашивать документы и вызывать свидетелей в суд, поручено изучить вопрос о том, как были использованы пакеты помощи против коронавируса, и тщательно изучить «готовность к кризису из-за коронавируса и реагирование на него».