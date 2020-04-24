Deutsche Bank: средств ФНБ может хватить на два года

При цене нефти Urals $15 за баррель средств Фонда национального благосостояния России хватит для замещения выпадающих доходов бюджета на два года. Об этом говорится в экономическом обзоре Deutsche Bank, передают «Ведомости».

Эксперты подсчитали, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель составляют около $120 млрд, до этой суммы они уменьшились со $150 млрд в марте. Причина сокращения ликвидной части фонда — сделка по покупке правительством России доли Сбербанка у ЦБ. Расчеты показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.

Обвал цен на нефть одновременно с ограничительными мерами против COVID-19 значительно уменьшит возможности правительства использовать резервные средства без угрозы стабильности экономики, отмечают авторы обзора. По действующему в России бюджетному правилу средства ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа.