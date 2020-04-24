Deutsche Bank: средств ФНБ может хватить на два года

При цене нефти Urals $15 за баррель средств Фонда национального благосостояния России хватит для замещения выпадающих доходов бюджета на два года. Об этом говорится в экономическом обзоре Deutsche Bank, передают «Ведомости».
Эксперты подсчитали, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель составляют около $120 млрд, до этой суммы они уменьшились со $150 млрд в марте. Причина сокращения ликвидной части фонда — сделка по покупке правительством России доли Сбербанка у ЦБ. Расчеты показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Обвал цен на нефть одновременно с ограничительными мерами против COVID-19 значительно уменьшит возможности правительства использовать резервные средства без угрозы стабильности экономики, отмечают авторы обзора. По действующему в России бюджетному правилу средства ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа.21 апреля цена партий Urals для Северо-Западной Европы и портов Средиземноморья опустилась до $11,6–12,1 за баррель, что близко к минимальному уровню с 1999 года, напоминает РБК. Это произошло на фоне падения нефтяных фьючерсов в Европе и США (а майский фьючерс на американскую нефть WTI вообще опускался до беспрецедентных отрицательных значений — минус $37,6 за барр.).