55% компаний в России намерены сократить штат в ближайшие месяцы

Отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск 34% работодателей, 18% — уволили часть штата. 55% российских организаций намерены сократить число работников в течение трех месяцев и только 2% — увеличить. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Перевести на удаленку сотрудников смогли 33% компаний-респондентов, для всех работников дистанционная работа организована у 11%. При этом только 20% компаний готовы и после изоляции хотя бы частично оставить такой формат работы.

82% опрошенных организаций, которые опробовали формат удаленной работы, отметили снижение качества работы. 14% не увидели разницы. Увеличения эффективности труда не отметил никто.