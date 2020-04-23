Руководитель «Ведомостей»: политика редакции может меняться

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров считает, что эволюция редакционной политики издания — нормальный процесс.

«Редакцию, точнее говоря, ее алармистские настроения, я могу понять, потому что люди привыкли. Людям в рамках своей парадигмы достаточно комфортно. Они думают, что они правы. Замечательно. Но я тоже имею право на свою точку зрения. Ситуация непростая, но я бы не стал реализации той или иной редакционной политики придавать значение сверхценной идеи», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что как главный редактор отвечает за все: «Имею право на свое личное представление о том, как реализуются эти редакционные технологии, как ставятся заголовки, как редактируются заметки, как они выставляются на сайт, как они публикуются в бумаге. Это все творческая работа».

Шмаров заявил, что политика редакции может меняться в том или ином направлении, а какой она будет в итоге, пока «говорить слишком рано».

Ранее сегодня журналисты «Ведомостей» написали, что действия Шмарова подрывают доверие к изданию. Они напомнили, что он запретил публиковать любые данные «Левада-центра», снимал статью экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также исправлял заголовок материала о нефтяной компании.

«Мы хотели бы подтвердить, что дорожим ценностями, на которых построена репутация «Ведомостей», и намерены отстаивать их впредь», — говорят сотрудники редакции.