«Русь сидящая» подала иски к RT и РЕН ТВ

Фонд помощи заключенным «Русь сидящая» обратился в Арбитражный суд Москвы из-за материалов телеканалов RT и РЕН ТВ о якобы возбужденном в отношении фонда уголовном деле о коронавирусных фейках. Об этом пишет «МБХ медиа».

«Мы для себя приняли решение подавать иск почти сразу же, это тоже требовало определенного продумывания. Вчера подготовили, сегодня подали. Требуем опровергнуть публикации и удалить их», — заявил глава юридического отдела «Руси сидящей» Алексей Федяров.

Иск касается вышедших на RT и РЕН ТВ 15 апреля материалах, в которых говорилось, что следователи в Новгороде завели уголовное дело из-за информации на сайте «Руси сидящей» о якобы заразившихся коронавирусом 30 заключенных колонии в поселке Топорок. Однако фонд не упоминал, что заключенные заболели коронавирусом или другим инфекционным заболеванием.

После новостей телеканалов главу фонда Ольгу Романову вызывали в следственный комитет.