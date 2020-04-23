Регионы заключили 280 госконтрактов на 430 млн для подготовки к голосованию по Конституции

Госконтракты суммарной стоимостью в 430 млн рублей, связанные с подготовкой, продвижением и проведением голосования по поправкам в Конституцию, заключены властями разных уровней в 17 регионах России, а также 17-ю избиркомами. Деньги будут потрачены в том числе на брендирование упаковок с семенами и мемы для социальных сетей, пишет BBC.

Отмечается, что на 22 апреля таких госконтрактов на сайте госзакупок (исполненных и действующих) уже 280 штук, и их число постоянно растет. Почти все из них заключены с единственным поставщиком. При этом более 170 контрактов были заключены уже после 25 марта, когда уже было известно о переносе голосования.

Самый крупный из контрактов заключен управделами губернатора и правительства Сахалина. Его стоимость 210,3 млн рублей, а исполнитель — подведомственный медиахолдинг ИД «Губернские ведомости». Помимо задач, связанных с полиграфией и информированием населения о голосовании различными способами, подрядчик должен брендировать шары на палочках, обложки для паспортов, магниты на холодильники, флешки-браслеты, термокружки, футболки и наборы из четырех видов семян. Холдингу также оплачивается выпуск 45 номеров печатных приложений и не менее 40 еженедельных номеров газеты в год, подготовка различного контента для эфиров и соцсетей. Как отмечает BBC, «Губернские ведомости» часто используют для продвижения поправок в Конституцию тему коронавируса.

Управы и префектуры Москвы заключили для подготовки к голосованию 203 контракта по цене до 10 млн рублей (общая сумма примерно 121 млн рублей). В том числе закупались и сотни переносных урн для надомного голосования, различные канцтовары и оргтехника. Одна из префектур контрактовалась на горячее питание.

Центр медицины катастроф в Ставрополье закупил для грядущего голосования 62 тыс. масок, 1370 инфракрасных термометров, 26 пирометров и 300 тыс. спиртовых салфеток.

Власти многих регионов оплатили билборды и баннеры, а в Кировской области заключили 21 контракт (общей стоимостью около 5 млн рублей) на видеоролики, «мемкартинки» и посты в популярных местных пабликах. Подобные контракты есть и у управделами главы Якутии.