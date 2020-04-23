После заражения курсантов COVID-19 уволен начальник Военно-медицинской академии им. Кирова

Возглавлявший петербургскую Военно-медицинскую академию им. Кирова Александр Фисун уволен по собственному желанию после того, как коронавирусом заболели 55 курсантов.

«Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

При этом проверка со стороны министерства показала, что в академии на протяжении двух месяцев «практически в круглосуточном режиме был реализован комплекс мер по недопущению заболевания военнослужащих и сотрудников учебного заведения». В том числе, был развернут инфекционный центр для оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам, созданы специальные отделения и лаборатории для обсервации и запас лекарственных и профилактических средств.