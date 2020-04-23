Дивиденды «Роснефти» за 2019 год могут стать рекордными

Дивиденды акционерам «Роснефти», согласно рекомендации совета директоров компании, по итогам прошлого года могут составить в сумме 354,1 млрд руб. Это почти на 80 млрд больше выплат 2018 года, сообщает Forbes.

На вторую половину прошлого года совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды 18,07 руб. на акцию. С учетом выплат за первое полугодие всего за 2019 год выплата может составить 33,41 руб. за акцию. В этом случае общая сумма дивидендов составит 354,1 млрд руб. Размер дивидендов будет утвержден собранием акционеров, которое пройдет заочно 2 июня.

Ранее «Татнефть» предупредила инвесторов, что может отказаться от выплаты дивидендов из-за падения спроса на нефть. Совет директоров этой компании рекомендовал не выдавать дивиденды владельцам обычных акций, а владельцам привилегированных выплатить по 1 руб. за акцию. А основные акционеры «Лукойла» договорились отдать дивиденды на поддержку компании.