Дмитрий Волов: Больница для обычных людей

Всем привет.

Позавчера вечером меня госпитализировали с подозрением на COVID в филиал-3 Балашихинской областной больницы (БОБ-3).

Привезли на скорой после обследования на КТ, которое показало высокий риск COVID-19 средней степени тяжести с поражением обоих легких на 60-65%. Скорую пришлось прождать почти 5 часов на скамейке в коридоре поликлиники.

Приехав в больницу, я час ждал в приемном покое, затем был очень краткий и сухой опрос, и меня быстро повели в палату, игнорируя все вопросы о лечении.

То, что я увидел в палате и на этаже, было просто неописуемо.

Во-первых, на все наше крыло с 7 палатами по 5 человек в каждой было всего две медсестры. Они ставили капельницы, делали уколы, помогали как санитарки, старались как могли, работая на износ, практически без средств защиты. Ни у кого не было респираторов, только обычные тканевые и марлевые самодельные маски. По информации от одной из медсестер, многие из персонала уже заболели.

Условия в БОБ-3 максимально далеки от Коммунарки. Здесь нет доступа к нормальной питьевой воде, из-под крана идет мутная, и люди с пневмонией и подозрением на ковид сутками мучаются от жажды и умоляют медсестер налить им кипяченой, но у них не хватает ни воды, ни времени это делать. Запить какие-то свои лекарства многие тоже не могут.

У многих пациентов нет аппетита, они просто лежат и голодают. Глюкозы нет.

В палатах сыплется штукатурка, по ночам ползают тараканы (я трижды за ночь их с себя скидывал), постельное белье рваное, на железные кровати брошены дряхлые тощие тюфяки, на которых невозможно спать, после них жутко болит все тело.

Я так и не смог уснуть.

Сами палаты не мылись, кажется, лет 10.

Пациентов заводят в них с улицы прямо в уличной одежде, нет никакого разделения на грязные и чистые зоны, больные свободно и без масок гуляют по общему коридору.

В больнице не было мыла, не было туалетной бумаги, а чтобы вызвать медсестру, приходилось орать на весь коридор. Никаких кнопок вызова нет.

Даже обычных термометров и тех не хватает. На 7 палат их было штук пять.

В общем, это очень мощный шок-контент после бравурных отчетов о работе Коммунарки.

Очевидно, что БОБ-3 не готова ни к лечению COVID-19, ни любых других болезней.

Жаль, что Путин в неё никогда не приедет и никто из его друзей не попадет.

Это обычная больница для обычных людей.

Я пролежал в ней меньше суток. Вчера после обеда несколько десятков человек, включая меня, внезапно без всяких объяснений заставили собрать вещи и перевезли в Балашихинский родильный дом, переделанный под инфекционную больницу.

Сейчас лежу здесь.

Буду писать по мере возможности.

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