Минюст признал иноагентом НКО «Проектория», занимающееся просвещением школьников

Минюст внес в реестр иноагентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», а Генпрокуратура признала их основного грантодателя, неправительственную организацию Project Harmony(США) — нежелательной, так как ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«Проектория» занимается проектами в сфере изучения английского языка и культуры, а также мотивацией учащихся к изучению программирования и сферы высоких технологий. Также она выступает субподрядчиком для компании Microsoft по проекту «ИТ для Молодежи».

Генпрокуратура сообщает, что НКО получало денежные средства из-за рубежа и участвовало в политической деятельности в России. По данным «Новой газеты», речь идет о старом репосте в соцсетях записи с критикой государственных телеканалов одним из сотрудников организации. А также об онлайн-курсах «Открой Америку», в которых якобы пропагандировалось преимущество жителей США перед россиянами, так как звучало слово «успех» и ему подобные.

В реестр Минюста НКО было внесено по собственному желанию, чтобы не платить штраф. При этом они планируют ликвидироваться, так как их основной спонсор признан нежелательной организацией.