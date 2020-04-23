Владимир Кара-Мурза: Явка с повинной

На момент написания этого текста на сайте дипмиссии продолжает значиться несуществующий адрес — «площадь Под Каштанами», которая в феврале по решению пражских властей была переименована в площадь Немцова.

Память российского вице-премьера, губернатора и парламентария увековечена уже в четырех мировых столицах: помимо Праги это Вашингтон, Вильнюс и Киев. Во всех этих городах площади и скверы, носящие имя Бориса Немцова, находятся в непосредственной близости от российских посольств.

Трудно представить себе более дружественный России жест — назвать площадь перед российским посольством именем российского государственного деятеля. Это знак уважения и солидарности. Так в 1987 году в Москве рядом с посольством Швеции появилась улица Улофа Пальме. Так в десятках городов мира есть улицы и мемориалы, посвященные Мартину Лютеру Кингу и Джону Кеннеди, и американские дипломаты почитают за честь участвовать в церемониях их открытия.

Реакция российской власти на увековечивание памяти российского политика не поддается объяснению. Злейшие враги России не смогли бы написать тексты возмущенных воззваний лучше, чем это делают российские чиновники. Попытка «демонтировать образ России» (глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, по-видимому, пытался сказать «демонизировать»); «проявление мелкотравчатого политиканства» (посол РФ в Литве Александр Удальцов); «действия, направленные на влияние на внутриполитические процессы» (официальный представитель МИД РФ Мария Захарова).

«Что мешало представителям российского посольства принять участие в мероприятиях по случаю появления в Вашингтоне Boris Nemtsov Plaza? — писал через день после открытия площади Виктор Шендерович. — Бывший вице-премьер российского правительства, видный государственный деятель, злодейски убитый какими-то чеченскими бандитами. (...) Вышли бы, постояли со скорбными лицами, возложили бы цветы, сошли бы за умных. Но нет. Не вышли. Не возложили. И это, если вдуматься, явка с повинной».

Могу подтвердить: я сам направлял (заказной почтой, с уведомлением) послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову приглашение на церемонию открытия площади Немцова. Такое же приглашение я посылал Александру Удальцову в Вильнюсе. Знаю, что приглашали и посла РФ в Праге Александра Змеевского. (В Киеве российского посла нет с 2016 года.) Вместо ответа — филиппики и демарши, подобные тем, что приведены выше.

Перечитал этот текст и понял, что ошибся. «Реакция российской власти на увековечение памяти российского политика не поддается объяснению». Поддается, конечно, но только в том случае, если российская власть признаёт свою ответственность за убийство Бориса Немцова. Только тогда появление площади Немцова перед российским посольством можно рассматривать как вызов.

Явка с повинной, как и было сказано.

Не сомневаюсь, что когда-нибудь всё встанет на свои места, и улицы Немцова появятся не только в Праге и Вашингтоне, но и в Нижнем Новгороде и в Москве. А российское государство будет гордиться тем, что наши посольства в зарубежных странах стоят на площадях, носящих имя российского гражданина.

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