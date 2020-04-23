Задолженность по налогам помешает бизнесу получить госпомощь

Субсидии на выплату зарплаты многие компании не могут получить из-за наличия долгов по налогам на 1 января, даже если их наличие оспаривалось в суде или произошел технический сбой. Об этом сообщает РБК.

Чтобы получить финансовую помощь на выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне, о которой 15 апреля заявлял президент Владимир Путин, организациям нужно было сохранить не менее 90% работников. По данным Минфина, на господдержку могут претендовать более 970 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако нормативная база для этой меры пока не готова. Тем не менее на госпортале «Экономика без вируса» уже появились требования к претендентам, и там говорится, что по состоянию на 1 января 2020 года у компании не должно быть задолженности по налогам. При этом реестр получателей помощи сформирует ФНС.

По словам партнера практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александра Овеснова, на практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку. Компании быстрее узнают о долгах, когда готовятся к участию в госзакупках, но малый бизнес редко в них задействован.

Управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин отмечает, что часто возникают «фантомные» технические задолженности в результате округления сумм, несвоевременного зачета платежей или переноса данных. «Предприниматель может быть уверен, что заплатил вовремя, и неожиданно обнаружить задолженность», — говорит Костальгин. Не получат господдержку и те, кто судится из-за долгов перед налоговой.

В 2019 году сбой системы ФНС приписал многим компаниям несуществующую задолженность за начало 2000-х годов. Партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович отмечает, что эта проблема до сих пор решена не у всех юрлиц.

Не поможет получить господдержку и погашение долгов, так как дата, когда их не должно быть, установлена на 1 января 2020 года.